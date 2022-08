Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter legt in Illingen Krähenfüße aus – Junge (8) tritt hinein und verletzt sich

Unbekannter legt in Illingen Krähenfüße aus – Junge (8) tritt hinein und verletzt sich

Illingen Im Illinger Ortsteil Wustweiler sind am Donnerstag zwölf Krähenfüße gefunden worden. Sie wurden scheinbar auf dem Gehweg und der Straße ausgelegt. Die Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein achtjähriger Junge hat sich am Donnerstag, 25. August, an ausgelegten Krähenfüßen verletzt. Die spitzen Stifte des Krähenfußes, auch Wurfeisen oder Fußnagel genannt, haben sich dabei durch die Schuhsohle des Jungen gebohrt. Laut Polizei musst der Junge jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.