Blaulicht Illingen : Polizei schnappt zu bei Einbruch in Illingen

Illingen Der Mann kommt auch für weitere Taten saarlandweit als Tatverdächtiger in Betracht.

Der Täter hatte zuvor an einem Schalter die Schublade abgerissen und somit Zugang zu gerolltem Münzgeld. Die Polizei ermittelte im Anschluss, dass der Mann für drei weitere Taten im Verlauf des späten Nachmittags am 23. Mai bis zum Abend in Frage kommt. Darunter eine Sachbeschädigung an einem Auto, einem Einbruch in die Takko-Filiale in Neunkirchen und ein versuchter Einbruch in die Möbel-Martin-Filiale in Wellesweiler.