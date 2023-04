Nach Corona: Fußballbegeisterte Mädchen gesucht Achtung, Mädchen: Schnuppertraining am Ball

Fußball gehört zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland, nicht nur bei den Männern. Auch Frauen zeigen großes Interesse an dieser Sportart. Die Corona-Pandemie hatte allerdings das Interesse und die Trainingsmöglichkeiten etwas ausgebremst. Diese Erfahrung machten zumindest die fußballbegeisterten Trainerinnen Corina Reiter, Laura Alt und Larissa Reiter, die sich beim SV Kerpen 09 um den weiblichen Fußballnachwuchs kümmern. Sie ließen aber nicht locker und haben vor geraumer Zeit wieder angefangen, Mädchenmannschaften zusammenzustellen. Mittlerweile gibt es bereits zwei Mannschaften in der Altersgruppe zwischen acht und dreizehn Jahren. Wünschenswert wäre, dass sich in anderen Vereinen Mädchenmannschaften gründen, damit man zumindest Freundschaftsspiele austragen könnte, wünscht sich das Trainerteam. „Da besteht echt noch Bedarf“, sagte Corina Reiter, die über 40 Jahre lang aktiv in einer Damenmannschaft Fußball spielte. Sie nannte viele Gründe, diesen Sport auszuüben. „Angefangen mit auspowern, trainieren mit Freundinnen, auch mal rumalbern, gerne Siege feiern“, um nur einige zu nennen. Natürlich müsse man auch lernen, Niederlagen einzustecken. Die neuen Fußballerinnen beim SV Kerpen 09 haben schon viel gelernt, einige Spiele schon gewonnen und gezeigt, dass Tore schießen nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Das können nämlich auch die Mädchen. Gerne hätten sie noch ein paar Mitstreiterinnen motiviert, an einem Schnuppertraining teilzunehmen. Mittwochs von 17 Uhr bis 18 Uhr treffen sich die Fußballerinnen und ihre Trainerinnen auf dem Sportplatz des SV Kerpen 09.