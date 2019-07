Blackout : Stromausfall erwischt 15 000 Menschen in Illingen und Wemmetsweiler

Stromausfall erwischt 15 000 Menschen in Illingen und Wemmetsweiler

Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend Tausende Haushalte in Illingen und Wemmetsweiler lahmgelegt. (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Illingen Ein Brand hatte für den Zusammenbruch der Versorgung geführt.

Wegen eines Feuers waren 15 000 Menschen in Illingen und Merchweiler-Wemmetsweiler am Donnerstagabend (25. Juli) von der Stromversorgung abgeschnitten. Das bestätigt der Energieversorger VSE. Wie Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) via Facebook meldet, dauerte der Blackout zwei Stunden. Auslöser war demnach eine Störung im Hochspannungsnetz: der Brand eines Strommastes. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz. Nach Königs Auskunft war auch die Rehaklinik von dem Ausfall betroffen und musste mit Notstromaggregaten versorgt werden.