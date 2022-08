Versorger VSE erklärt warum : Stromausfall in Illingen und Dirmingen

Foto: dpa/Bernd Settnik

Illingen/Dirmingen​ In Illingen und in Dirmingen ist der Strom ausgefallen. Was bisher bekannt ist.

Am Montag (22. August) kam es in Illingen und Dirmingen zu einem Stromausfall. Betroffen waren auch die Illinger Ortsteile Hirzweiler und Wustweiler.

Wie der Energieversorger VSE auf SZ-Anfrage mitteilt, ist ein Bagger an einer Baustelle in der Gemeinde Illingen in ein Kabel gefahren und hat dies beschädigt. Daraufhin ist der Strom ausgefallen.