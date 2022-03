Landesbetrieb für Straßenbau meldet : Bauarbeiten auf Straßen rund um Uchtelfangen

Uchtelfangen Ende Oktober 2021 hat der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit Straßenbauarbeiten zur Sanierung der L 141 und L 299 sowie der Erneuerung der Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Uchtelfangen begonnen.

Am Montag, 21. März, beginnen nun die Bauarbeiten an den Fahrbahnrändern auf der L 141, wie der LfS mitteilt. Betroffen ist dann die Saarbrücker Straße zwischen der Einmündung Zu den Rechen und der Einmündung Am Höhberg. Der Verkehr wird halbseitig mit einer Ampel am Baufeld vorbeigeführt. Die Einmündung Am Schwimmbad ist für die Bauzeit in diesem Abschnitt voll gesperrt.