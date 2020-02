60 Feuerwehrleute im Einsatz : Stallanbau stand in Flammen - Tiere in Sicherheit

Stallanbau stand in Flammen - Tiere in Sicherheit

Hirzweiler Ein Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern.

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Illingen zum Hirtenhof nach Hirzweiler alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Hüttenanbau an einer Stallung in Vollbrand stand. Die Tiere in der Stallung waren bereits in Sicherheit gebracht worden, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Wehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Stallung verhindern. Der Hüttenanbau musste abgerissen werden und wurde mittels Schaumteppich abgedeckt. Insgesamt waren mit Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr 60 Einsatzkräfte im Einsatz.