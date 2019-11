Squash : Squash: Illtal springt in Worms auf Rang sieben

ROHRBACH/ILLTAL In der Squash-Regionalliga belegt der SRC Wiesental St. Ingbert nach den ersten vier Doppel-Spieltagen mit 17 Punkten Rang zwei. Davor ist nur noch Black & White RC Worms II mit 19 Zählern platziert.

Beim Heimspieltag im Gesundheits- und Aktivenzentrum FlipFlop in Rohrbach kam Wiesental zu einem 2:2 gegen den Dritten SFI Boasters Germersheim. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses von 10:8 wurde die Begegnung mit 2:1 Punkten für Wiesental gewertet. Für die Heimmannschaft punkteten Simon Krewel und Tobias Baab, während Thorsten Schmees und Eric Dabrock jeweils im Entscheidungssatz verloren. Hinzu kam ein 4:0-Erfolg gegen den auf Rang fünf platzierten SC Mainz, wobei Wiesental in gleicher Formation antrat. „Es war ein erfolgreicher Spieltag“, erklärte Baab. Die Mainzer hätten auf Position drei nach dem Aufwärmen Verletzungsprobleme gehabt. So gab es für Schmees gegen Marco Stoffel einen kampflosen 3:0-Sieg. Am Samstag, 14. Dezember, gastiert Wiesental ab 14 Uhr beim Achten SF St. Wendel. Die zweite Tagespartie wird gegen den viertplatzierten SC Rhein-Neckar ausgetragen.