Ein Zweckbau, der „dem Auge guttut“ 8 Jahre bis zur Fertigstellung – Illingen hat jetzt eine neue Sporthalle, die noch mehr als Sport kann

Es sei ein „ganz besonderer Tag“, meinte der Landrat zur Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste, darunter Innen- und Sportminister Reinhold Jost, der schon beim Spatenstich im Juli 2022 vor Ort war. Die Eröffnung der neuen Dreifeldhalle sei ein „bedeutender Meilenstein für den Sport, aber auch für die Gemeinschaft der Menschen, die sich an diesem Ort begegnen“, sagte Meng, der den Song „Dieser Weg wird kein leichter sein“ quasi als Motto der Entstehungsgeschichte der Halle nannte. Die alte, 50 Jahre alte Dreifeldhalle wies zuletzt durch Bergbauschäden eine Schieflage von 36 Zentimetern aus. Ein Neubau sei deshalb unausweichlich gewesen, erinnerte der Landrat. Ein Kraftakt war jedoch die Finanzierung der Baukosten von letztendlich 8,5 Millionen Euro. Finanzhilfen kamen aus den Kommunalinvestitionsförderungsfonds, die der Bund für finanzschwache Kommunen zur Verfügung stellt, und auch vom Land, das sich zudem hälftig an der Zuschauertribüne beteiligt hat. Durch die Beteiligung der Gemeinde Illingen in Höhe von 400 000 Euro konnte zusätzlich eine Zuschauertribüne gebaut werden. Dadurch kann die Halle auch als Austragungsort für größere Sportveranstaltungen und Events genutzt werden.