Illingen : SPD Illingen: Schließungen nicht wegen Globus

Illingen In einer Pressemitteilung hat SPD-Gemeinderatsmitglied Christian Petry (MdB) die Äußerungen von Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) zur geplanten Ansiedlung von Globus in Neunkirchen kommentiert.

In der Pressemitteilung schreibt Petry, Bürgermeister König sollte sich mehr um seine Gemeinde kümmern. Die Schließungen in der Illinger City hätten sicher nichts mit einer geplanten Globusansiedlung in Neunkirchen zu tun. Die Schließung der Traditionsgeschäfte, wie etwa Radio Schneider oder Schuhhaus Weiskircher könnten nicht auf Globus zurückgeführt werden. „Eher auf die nicht merkbaren Aktivitäten des Bürgermeisters für seine Gemeinde im Bereich Handel und Gewerbe“, so SPD-Gemeindeverbandvorsitzender Christian Petry. Bei Globus seien beispielsweise viele Personen aus Illingen beschäftigt und er vermarkte regionale Produkte in seinen Filialen. Viele Illinger seien sehr zufrieden mit dessen Angeboten. Einflüsse der vor Ort befindlichen Discounter auf die Geschäfte in Illingen seien wesentlich stärker als etwa eine künftige Globusfiliale in Neunkirchen. „Statt Kleinkriege gegen das halbe Land zu führen, erwarten wir mehr Arbeit vor Ort von Bürgermeister König“, so Petry wörtlich. Die SPD werde erneut das Thema „Stärkung des Einkaufstandortes Illingen“ auf die Tagesordnung des Gemeinderates bringen.