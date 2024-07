Spatenstich zum Feuerwehrgerätehaus Illingen Ein Meilenstein für die Feuerwehr Illingen

Gut Ding braucht Weile – nach 26 Jahren Vorfreude auf eine neue Bleibe fand jetzt der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschbezirk Illingen hinter dem THW-Gebäude in der Industriestraße statt. Bürgermeister Andreas Hübgen sprach von einem „historischen Tag.“ In den nächsten Monaten rollen hier die großen Bagger an, damit wir diesen zukunftsweisenden Schritt gehen können. Es sei ein „guter Standort“ neben dem THW. „THW und Feuerwehr können hier in Zukunft gemeinsame Wege gehen.“ Dass beide Organisationen Hand in Hand zusammenarbeiten, hätten sie bereits schon mehrmals unter Beweis gestellt. Hier erinnerte der Bürgermeister an den gemeinsamen Einsatz beim Pfingsthochwasser.