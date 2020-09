Neues SPD-Team : SPD Hüttigweiler bemängelt fehlende Kindergartenplätze

Hüttigweiler Die Sozialdemokraten haben sich auf ihrer Mitgliederversammlung neu aufgestellt – und kritisieren Bürgermeister König wegen fehlender Kindergartenplätze.

In der inhaltlichen Diskussion ging es um die fehlenden Kindergartenplätze in Hüttigweier. Hier habe die SPD schon im November des vergangenen Jahres die Initiative ergriffen und mit einem Ortstermin, zusammen mit Bürgermeister Armin König, den Schul- und Vorschulstandort besichtigt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Es sind nicht nur die fehlenden Kindergartenplätze, es geht auch um die Situation der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule an der Ill“, sagt Philipp Weiskircher.