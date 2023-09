Streifzug durch Wald und Küche So war das Wanderwegefest Illtaler Land (mit Fotostrecke)

Die Organisatoren des kulinarischen Wanderwegefestes profitierten in diesem Jahr vom Kaiserwetter, das viele Genusswanderer motivierte, das idyllische Illtaler Land kennen zu lernen. Im vergangenen Jahr regnete es bei diesem eigentlich beliebten Event, was manche davon abgehalten hatte, auf den vorgegebenen Strecken zu wandern. Das war natürlich für die Vereine, die viele Helfer mobilisieren müssen, nicht so erfreulich. Aber in diesem Jahr lief bei strahlendem Sonnenschein alles bestens.