Skatfreunde Stennweiler Skatfreunde schaffen den Aufstieg

Die Skatfreunde Stennweiler können schon wieder großartige Erfolge vorweisen. Zwei Stennweiler Teams steigen in die Oberliga auf. „Nach dem überraschenden Aufstieg von gleich zwei Mannschaften im vorigen Jahr in die Landesliga, durfte man gespannt sein, wie sich die Teams in dieser doch sehr starken überregionalen Liga, die mit 16 Mannschaften nicht nur zahlenmäßig, sondern auch vom Leistungsniveau her hochklassig besetzt war, schlagen würde“, erzählt Peter Scheidt, Vorstandsmitglied der Skatfreunde, im Gespräch mit der SZ.