Tischtennis-Regionalliga Tischtennis-Regionalliga: TTF Illtal zu Hause mit Sieg und Niederlage

Illingen · Die ersten beiden Heimspiele in der Tischtennis-Regionalliga endeten für die TTF Illtal am vergangenen Wochenende mit einer gemischten Ausbeute. Am Samstag bezwang der Aufsteiger die ebenfalls siegreich gestartete TSG Kaiserslautern II mit 6:4. Am Tag darauf unterlagen die Illtaler dem TTC Weinheim mit 2:8. Die TTF Illtal, die ihr erstes Saisonspiel beim VfR Birkmannsweiler mit 6:4 gewonnen hatten, sind damit Tabellenzweiter.

26.09.2023, 16:45 Uhr

Jan Limbach (links) von den TTF Illtal. Foto: Mohr/SaarSport News

Von David Benedyczuk

Allerdings ist die Tabelle verzerrt. Beispielsweise hat der ASV Grünwettersbach II noch kein Saisonspiel ausgetragen.