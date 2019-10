An der Bergkapelle Illingen : Seit 1955 findet die Wallfahrt statt

Illingen Einmal im Jahr treffen sich Sinti und Roma bei der Bergkapelle in Illingen. Else Weiss ist schon immer dabei.

Else Weiss gehört gewissermaßen zu den Pionierinnen der Illinger Sinti- und Roma-Wallfahrt. Sie wurde im selben Jahr geboren, als die erste Wallfahrt in Illingen stattfand. „Meine Mutter hat mich damals als Baby schon mitgenommen. Und seitdem habe ich keine einzige Wallfahrt verpasst, da war mir auch immer das Wetter egal.“ Eine große Anzahl Roma und Sinti (wenngleich es wetterbedingt etwas weniger waren als in den Jahren zuvor), versammelte sich am Sonntag wieder unterhalb die Bergkapelle in Illingen zur traditionsreichen Wallfahrt. Seit 1955 strömen Sinti und Roma aus der näheren und weiteren Umgebung von Illingen anlässlich dieser Prozession zur Bergkapelle. Pastor Arnold Fortuin, der viele Jahre in Illingen bis zu seinem Tod 1970 in Illingen als Seelsorger wirkte, iniitierte die Wallfahrt. Fortuin, nach dem in Illingen seit einem Jahr auch eine Straße benannt ist, rettete in der Zeit des Nationalsozialismus Hunderte von Sinti und Roma vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten das Leben.