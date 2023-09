Die SZ stellt alle Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld der BM-Wahl in Illingen vor Eine „gute Zukunft für Illingen“ im Sinn

Sebastian Biehler gehört zu den 37 100 Menschen, die im Saarland wohnen und überwiegend in einem anderen Bundesland arbeiten. Bei der Deutschen Bundesbank in Mainz fand der heute 41-Jährige die berufliche Perspektive, die ihm im Saarland fehlte. „Ich mache gern, was ich mache“, sagt der Bundesbankamtsrat beim Servicezentrum Außenwirtschaftsprüfungen. „Aber ich bin auch sehr, sehr heimatverbunden.“ Ein Wegzug aus Illingen kam für den Familienvater deshalb nicht in Frage.