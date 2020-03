Illtal-Gymnasium : Sie verstehen das Debattieren besonders gut

Illingen Schulentscheid beim Debattierwettbewerb am Illtal-Gymnasium. Am 12. März findet hier der Regionalentscheid statt.

Gleich 20 Acht- bis Zwölftklässler nahmen am Schulentscheid „Jugend debattiert“ am Illtal-Gymnasium teil. Das hat die Schule jetzt mitgeteilt. Debattiert wurde in zwei Runden, also zwei Themen. Bei der jüngeren Altersgruppe (Klasse acht/neun) lauteten diese: Soll in der Schule ein Fach „Ökologisches Verhalten“ eingeführt werden?“ und „Soll ein Pfandsystem für Zigaretten und die dazugehörigen Schachteln eingeführt werden?“. Am Ende hatte Charlotte Mohr (8d) die Nase vorn: Sie konnte in allen vier Kategorien überzeugen. Platz zwei belegte Magnus Hahn (9ab), Platz drei Raphael Ihme (9c) und Platz vier Melanie Geffel (9ac).