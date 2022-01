Schmierereien : Erneut Schmierereien an Illtalhalle

An mehreren Stellen wurde die Iltalhalle großflächig mit Schmierereien beschädigt. Foto: Guido Jost

Hüttigweiler () Mit großer Verärgerung hat der Hüttigweiler Ortsvorsteher Guido Jost (SPD) am Mittwoch auf erneute Schmierereien an der Illtahalle reagiert. Es sei bereits der zweite Vorfall dieser Art in diesem Jahr, so Jost.

Zwar wisse er, dass eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum schwierig sei, dennoch wolle er mit Orts- und Gemeinderat besprechen, inwiefern es möglich sei, auf technische Hilfsmittel bei der Überwachung der Halle zurückzugreifen. Auch eine „taghelle Beleuchtung“ sei denkbar. „Die Halle hat fünf Millionen Euro gekostet und jetzt wird sie von einem oder einigen wenigen mutwillig beschädigt. Das können wir uns nicht bieten lassen“, so Jost. Die Schmierereien hätten im Übrigen Ähnlichkeit mit denen, die an der Brauturmgalerie zu finden sind.