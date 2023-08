Wurfspiel mit Suchtpotenzial Ob Cornhole oder Sackloch - der Spaß ist garantiert

Um auch andere Menschen mit der Lust am Sacklochspielen zu infizieren, erzählt Baumstark, habe er seinem Schwager, der in Berlin wohnt, zum 40. Geburtstag ein Brett geschenkt. „Und so begann es dann mit den ersten Bestellungen“, erinnert er sich an die Anfangszeiten vor gut einem Jahrzehnt. In dieser Zeit gesellte sich Uwe Thome hinzu und übernahm den Online-Shop. Das, so sagt Baumstark, brachte sehr schnell Fahrt in das Kleinunternehmen. „Viele Unternehmen starten ja in Garagen und auch wir haben in einer solchen produziert, mussten auf engem Raum schleifen und lackieren, es war zugleich Produktionsstätte und Lagerraum“, erzählt er. Über den Sommer haben die beiden, wie sie berichten, oft bis nach 10 Uhr abends an den Spielen gearbeitet, neben ihren Jobs, die sie bis heute haben. „Vom Sacklochspiel kann man nicht leben, das war und ist uns beiden klar“, betont Matthias Baumstark.