Blaulicht : Tonne brennt, Scheibe beschädigt

Welschbach Die Polizei sucht Zeugen für Freitagabend.

Die Polizei meldet zwei Sachbeschädigungen in Welschbach am Freitag, 9. April, zwischen 21.30 und 22.30 Uhr. Zum einen setzte in der Straße In der Au 6 ein unbekannter Täter eine Restmülltonne in Brand. Ein Anwohner löschte mit Wasser, wie es im Polizeibeircht weiter heißt. Zum anderen warf in der Welschbachstraße ein unbekannter Täter mit einem Kieselstein gegen die Scheibe eines Windfangs. Die Scheibe wurde beschädigt.