Polizei Neunkirchen : Blitzeranhänger in Illingen mit Graffiti „verziert“

Unbekannte haben einen Blitzeranhänger in Illingen besprüht. Foto: BeckerBredel

Illingen In der Nacht des 20. zum 21. Mai kam es in der Gymnasialstraße in Illingen zu einer Sachbeschädigung beziehungsweise Störung einer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienenden Anlage, teilt die Polizei mit.