Bürgermeisterwahl in Illingen „Das traue ich mir zu, ich kandidiere.“ — wie SPD-Bürgermeisterkandidatin Sabine Kleer zu diesem Entschluss kam

Illingen · Sabine Kleer tritt am 24. September für die SPD zur Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters in Illingen an. Im SZ-Gespräch hat sie ihre Ideen für die Zukunft der Kommune Skizziert.

08.09.2023, 10:14 Uhr

Sabine Kleer (SPD) kandidiert in Illingen bei der Wahl zur Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Foto: Engel

Es ist jetzt nicht so, als sei Sabine Kleer eines Morgens mit dem festen Entschluss aufgewacht, Bürgermeisterin von Illingen zu werden. Es sei vielmehr ein schleichender Prozess gewesen, erklärt die 52-Jährige. „Mitgestalten, mich engagieren, Verantwortung übernehmen, das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht“, sagt Sabine Kleer, die als Verwaltungsfachwirtin beim Landkreis Neunkirchen arbeitet.