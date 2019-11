Ringer-Bundesliga : Jan Wolfanger bot einen tollen Kampf

Hüttigweiler ASV Hüttigweiler unterliegt in der Ringer-Bundesliga Favorit KSV Köllerbach 5:21.

Die vorgezogene Begegnung in der Klasse bis 80 Kilo Greco zwischen Pajtim Sefaj und Kevin Gremm (ASV) entschied der Einheimische mit 9:0 für sich. In der 57-Kiloklasse, die im Greco ausgetragen wurde, ging Fabian Widmann stilartfremd auf die Matte. Gegen den ehemaligen ASVler und griechisch-römisch-Spezialisten Steven Ecker musste er sich mit 0:15 geschlagen geben. Als „ukrainisches Finale“ wurde die Begegnung im Schwergewicht angekündigt. Der 120-Kilo-Mann Oleksandr Khotsianivkyi und Olexandr Koldovskyi (106 Kilo) kennen sich aus vielen gemeinsamen Trainingseinheiten und so entwickelte sich ein taktisch geprägter Fight, den der Köllerbacher mit 4:0 für sich entschied. „Ich bin nicht zufrieden, meine Angriffe haben nicht funktioniert“, sagte Koldovskyi nach dem Kampf. Der Ex-Köllerbacher Andrei Dukov führte bereits zur Halbzeit mit 3:0 gegen Mikyay Naim und die ASV-Ecke hoffte auf den ersten Sieg. Doch die ASV-Neuerwerbung ließ sich in der zweiten Runde überraschen und musste sich 3:8 geschlagen geben. Till Bialek blieb es vorbehalten, den ersten Sieg für die Gäste einzufahren. Mit tollen Aktionen punktete sich Bialek zum 16:0-Erfolg über Benedikt Haas. „Wir verkaufen uns noch ganz gut“, so das Resümee des ASV-Freistiltrainers Kim Horras. Für jede Menge Stimmung sorgten Etienne Kinsinger und Jan Wolfanger. Das 17-jährige ASV-Eigengewächs Wolfanger zeigte in den ersten drei Minuten ein ganz starkes Abwehrverhalten und ließ keine technische Wertung gegen sich zu. Seine Fans feuerten den Außenseiter stürmisch an und feierten jede gelungene Verteidigungsaktion. Kinsinger wehrte in der zweiten Runde einen Angriff des ASVlers ab und nutzte die Situation zur 5:0-Führung. Am Ende behielt er mit 11:0 die Oberhand.