Nach dem Hochwasser : Schäden bei Rewe in Illingen Lebensmittelmarkt bleibt noch geschlossen

Durch die lang anhaltenden Niederschläge am Freitag, 17. Mai, sind die Pegel an vielen Flüssen im Saarland angestiegen, so auch der Pegelstand des Uchtelbachs. Dieser kleine im Normalfall eher unscheinbare Bach läuft hinter dem Rewe-Markt am Standort Illinger Straße 140 vorbei. Dazwischen befindet sich noch ein Parkplatz, den überwiegend die Mitarbeiter des Marktes nutzen.