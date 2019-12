Kohlenmonoxid-Vergiftung : Rettungskräfte retten Ehepaar aus Wohnung

Feuerwehr und Notarzt retteten am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Ehepaar in Illingen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Illingen Weil die Tochter ihre Eltern vermisste, die zu einer gemeinsamen Verabredung kommen sollten, rief sie die Rettungsleitstelle an. Und rettete dem Illinger Paar womöglich das Leben.

Am späten Nachmittag war die Feuerwehr Illingen zu einer Türöffnung in die Feldstraße gerufen worden. Nachdem der Zugang zum Gebäude geschaffen war, löste der Kohlenmonoxid-Warner der Einsatzkräfte aus und zeigte dadurch eine in der Luft erhöhte und gefährliche Konzentration an Kohlenmonoxid an.