Vorstandswahlen : Spiesen-Elversberg: Reservisten sammeln für Kriegsgräberfürsorge

Spiesen-Elversberg Reservistenkameradschaft Spiesen-Elversberg wählte Vorstand. Zurzeit 73 Mitglieder.

Die Neuwahlen zum Vorstand waren wichtigster Tagesordnungspunkt bei der Mitgliederversammlung der Reservistenkameradschaft Spiesen-Elversberg. Der Kameradschaft, die im Jahre 2001 gegründet wurde und damit eine der jüngsten im Saarland ist, gehören zurzeit 73 Mitglieder an, ihre Heimstatt hat sie seit ihrer Gründung im Schützenhaus der Schützengesellschaft 1904 in Spiesen, In der Langdell.

Wie in jedem Jahr haben die Reservisten an Allerheiligen auf den Friedhöfen in Elversberg und Spiesen eine Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge gemacht und werden am Samstag, 12. November, an Ständen vor Geschäften in Spiesen-Elversberg für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammeln, ebenso wird man an der zentralen Gedenkfeier der Gemeinde mit Kranzniederlegung teilnehmen, heißt es.