Konzert von Rescue The Anne und Loony „Festival of Life“ zu Ehren von Matze Koblé

Dass diese drei Szenebands mal an einem Abend zusammen auf der Bühne stehen würden, das gab es selbst zu deren Hochphase in den 90ern nicht: Am Samstag, 14. Oktober, spielen Rescue The Anne (gegründet 1988), Walking Down Brenton Road (1987) und Loony (1991) in der Stummschen Reithalle. Unterstützt werden sie noch von Matra, einem Nebenprojekt von Rescue-Sänger Frank Altpeter. Der Anlass ist allerdings ein trauriger: Vor drei Jahren verstarb Rescue-The-Anne-Gitarrist Mathias „Matze“ Koblé an Krebs. Seither war ein Konzert zu seinem Gedenken stets in der Planung, erzählt Bassist Thomas Klein. Da Koblé einst auch Bassist bei Loony war, lag es nahe, diese Band mit ins Boot zu nehmen. Walking Down Brenton Road wiederum hatte sich nach 28 Jahren gerade wieder zusammengefunden, mit Ur-Schlagzeuger Fred Scholl, der einst auch bei Loony trommelte. So entstand die Idee dieses kleinen Festivals, das diese drei Bands zusammenbringt. Rescue The Anne werden als Trio auftreten – man habe nach Koblés Tod keinen neuen Gitarristen einarbeiten wollen, sagt Klein. Matze Koblé war von Beginn an in der Band, ebenso wie Klein, Altpeter und der Schlagzeuger Jörg Sonntag. Außer dass anfangs kurz noch ein weiterer Gitarrist dabei war, gab es in der Band nie einen Wechsel. Der eigenwillige Bandname rührt übrigens daher, dass der ursprünglich geplante Name Resusci Anne falsch auf ein Banner geschrieben wurde. Im englischsprachigen Raum ist Resusci-Anne der Name für die Puppe, an der Wiederbelebungsversuche durchgeführt werden. Immerhin erreichte die saarländische Band, dass ihr Album „Isn’t She“ von 2003 im Magazin Stern besprochen wurde. Jetzt, wo der in Ottweiler wohnende Klein nicht mehr beruflich nach Frankfurt pendeln muss, habe man wieder häufiger geprobt und sogar neue Songs geschrieben. Die werden an dem „Festival of Life“ betitelten Abend präsentiert. Um das Publikum nicht mit Länge zu überfordern, eröffnen Matra mit einem halbstündigen Set, ehe Walking Down Brenton Road, Rescue The Anne und Loony in dieser Reihenfolge jeweils eine Dreiviertelstunde lang spielen.