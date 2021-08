„Aktiv-Reitstall“ in Illingen : 24 Stunden unterwegs an der frischen Luft

Timo Both mit einem der Pferde vor der automatischen Futterstation. Foto: Engel

Uchtelfangen Was braucht das Pferd zum Glücklichsein? Gutes Futter, freie Bewegung, Sozialkontakte zu Artgenossen und Schutz vor zu viel Hitze und Nässe. In Uchtelfangen auf der Reitanlage Penth bietet die neue Aktivstall-Anlage all das.

Meadow zieht um. Seine Besitzerin Ylenia Lazzano ist bereits Einstellerin auf der Reitanlage Penth im Illinger Ortsteil Uchtelfangen, die für ihre Kunden bisher vor allem Boxen mit oder ohne Paddocks (Kleinausläufe) und Weidemöglichkeiten angeboten hat. Nun soll der sensible Vollblüter in den kürzlich fertiggestellten Aktivstall eingewöhnt werden. Mit Halfter und Führstrick macht er an der Hand seiner Reiterin die ersten Erkundungsgänge auf dem über 3000 Quadratmeter großen befestigten Gelände. Eine Herausforderung sind beim ersten Mal für die eher vorsichtigen Tiere die vier überdachten Futterstationen, in denen die Pferde mit Heu und Kraftfutter versorgt werden. Damit sich nicht mehrere Tiere in die Station drängen, sind Ein- und Ausgang so schmal dimensioniert, dass auch dem gierigsten Fresser gleich klar ist, dass nur einer reinpasst. Und der kann dann solange in Ruhe mampfen bis seine Aufenthaltszeit vorbei ist und sich die Tür nach draußen öffnet.

„Die vorher festgelegte Futtermenge wird auf bis zu zwölf Portionen aufgeteilt, der Transponder am Halsband wird entsprechend programmiert und in der Station dann ausgelesen“, erklärt Timo Both, ein Enkel des Gründers der Reitanlage, Josef „Jupp“ Penth. Gemeinsam mit seinen Eltern Uschi (geborene Penth) und Hans-Albert Both und Schwester Lisa betreibt der KFZ-Meister und Landwirt den Hof.

Ylenia Lazzano mit ihrem Meadow: Entspannen am Wälzplatz im warmen Sand ist angesagt. Foto: Engel

Und die neue Anlage für 24 Pferde, ausgestattet mit den Fressständen der Firma HIT (Hinrich Innovation und Technik), daher HIT-Aktivstall, ist sein „Baby“. Im Südwestdeutschen Raum ist der Uchtelfanger Aktivstall einer der modernsten. Die planerischen Vorbereitungen haben mehr als ein Jahr gedauert, so Both, es gelang, eine Förderung durch die Europäische Union aus dem Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) an Land zu ziehen.

Mit ganz viel Eigenleistung des ganzen Penth-Teams wurde aus dem bisherigen Bereich der Winterausläufe dank ungezählter Tonnen von Schotter und Gummi-Bodenplatten ein Areal, in dem Matsch keine Chance mehr hat. Das Abäppeln der Flächen und das Entmisten der Ruhehalle kann maschinell erfolgen, ebenso das Befüllen der Futterbereiche. So haben Pferde und Menschen mehr Freiheit, findet Timo Both. Denn die Tiere können sich nicht nur auf der befestigten Fläche frei bewegen, sondern haben auch Zugang zur mehrere Hektar großen Koppel. Auch hier sagt der Transponder, ob und wie lange sie raus dürfen. Seine Erfahrungen zeigen, so Both, dass sich die Tiere kontinuierlich bewegen zwischen den verschiedenen Bereichen und damit auch im Kopf beschäftigt sind, statt dröge herumzustehen. Über all die Aktivitäten wacht eine Kamera und sollte es an einer Station Probleme geben, wird Alarm ausgelöst.

Unterdessen hat sich Meadow in der Futterstation schon tapfer geschlagen. „Klappt ganz gut“, befindet seine Besitzerin, zeigt dem hübschen Braunen jetzt auch noch die große offene Tränke und marschiert dann Richtung Sandkuhle. Meadow lässt sich nicht lange bitten, hat sofort begriffen, dass die der Wälzplatz ist und lässt sich genüsslich fallen. Anschließend geht es die breite Pferdetreppe hoch Richtung Ausgang, wo eine Schleuse verhindert, dass sich die ganze Herde anschließt. Eine Pferdetoilette gibt es auch, doch haben die vierbeinigen Herren noch nicht so recht verinnerlicht, dass sie ihre Geschäfte am Besten an einer bestimmten Stelle der Anlage machen sollen. Bislang ist der Aktivstall nur männlichen Tieren („in einer gemischten Herde ist meist zu viel Unruhe“, so Timo Both) vorbehalten.

Ein reges Kommen und Gehen herrscht am automatischen Fressstand auf der Reitanlage Penth. Foto: Engel