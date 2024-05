Festival Erlesen 2024 Rafik Schami: Erzähler als Brückenbauer

Der Orient hatte es an diesem Tag gar nicht so weit bis nach Illingen. Schließlich lebt Rafik Schami, Vermittler der Kulturen mit Wurzeln in Damaskus, bei Kirchheimbolanden in der Pfalz. „Ich bin zutiefst gerührt, dass so viele gekommen sind“, begrüßte der deutsch-syrische Schriftsteller die schätzungsweise 500 Zuhörer in der Illipse.