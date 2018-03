Räderklau schafft über 9000 Euro Schaden

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen vier Kompletträder von einem weißen Ford Focus ST, der auf dem Gelände vom Autohaus Jochum in Uchtelfangen stand. Bei den entwendeten Felgen handelt es sich um schwarze 18 Zoll Felgen im Y-Design und den Maßen 235/40 R18. Die Kompletträder haben einen Wert von zusammen 2200 Euro. Nachdem die Räder abmontiert waren, wurde der Pkw auf Pflanzkübel und Altreifen abgestellt. Dadurch entstand an dem Pkw ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro, so die Polizei weiter. Der Gesamtschaden belaufe sich mithin auf über 9000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Illingen, Tel. (0 68 25) 92 40.