Konzert : Queen-Hits mit The Bohemians in Illingen

The Bohemians spielen die besten Songs von Queen. Foto: Heiko Britz Foto: Heiko Britzwww.digfot.de

Illingen Der 25. März wird Queen-Feiertag in Illingen. Dann an diesem Freitag gastiert die britische Band „The Bohemians“ mit ihrer Show „A Night Of Queen“ (), und holt ihr wegen Corona verschobenes Konzert in der Illipse nach.

Ab 20 Uhr dreht sich also für rund zwei Stunden alles um die Supergruppe Queen. Die Tributeband lässt nämlich den Mythos der legendären Formation rund um den Sänger Freddie Mercury in einer fulminanten Bühnenshow noch einmal aufleben. The Bohemians sorgen bei ihrer Show mit Leidenschaft dafür, dass der Funke schnell überspringt – sowohl bei eingefleischten Queen-Fans als auch bei denjenigen, die die Band erst jetzt entdeckt haben. „We are the Champions“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben mit ihrer Musik Rockgeschichte geschrieben. Die Liveshows der Bohemians begeistern mit Authentizität und Detailtreue. Ihre Begeisterung geben die Musiker mit jedem Ton weiter.