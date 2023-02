Mann starb bei Illingen : Tödlicher Unfall an Rosenmontag: Heiße Spur im Sand verlaufen – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 40-Jähriger am Rosenmontag bei Illingen von einem Auto erfasst wurde und anschließend seinen Verletzungen erlag, fahndet die Polizei weiter nach dem Unfallverursacher. Sie bittet dazu um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zwischen den Ortsteilen Illingen und Uchtelfangen hat ein Taxifahrer gegen 23.30 Uhr am Rosenmontag einen schwer verletzten 40-Jährigen aus Uchtelfangen entdeckt. Das bestätigte Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium auf SZ-Nachfrage. Der Taxifahrer hielt an, um nach dem Mann zu sehen und entdeckte dabei, dass dieser eine schwere Kopfverletzung hatte. Daraufhin wählte er den Notruf. Rettungsdienst und Notarzt trafen kurz darauf ein. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Mann noch. Kurz drauf erlag er jedoch seinen Verletzungen.

40-Jähriger von Auto erfasst und getötet

Heiße Spur verlief im Sande – erneut Zeugen gesucht

Deshalb sucht die Polizei nun erneut mögliche Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, Fußgänger und Fahrgäste von Taxiunternehmen, die am Rosenmontag (20. Februar 2023) zwischen 22:00 Uhr und 23:40 Uhr in der Industriestraße zwischen Illingen und Uchtelfangen unterwegs waren. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Neunkirchen (Telefonnummer: 06821-2030) in Verbindung zu setzen.