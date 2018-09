später lesen Polizeibericht Diebe klauen Auto mit Autoschlüssel FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

In der Nacht zum Donnerstag, 30. August, ist bei einem Einbruch in ein Autohaus in Illingen, Gennweiler Straße, ein blauer Opel Corsa entwendet worden. Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein und kamen so in die Werkstatt. red