Polizei Neunkirchen Mehrere Einbrüche in Ilingen

Illingen · In Illingen ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. auf 23. Dezember, insgesamt vier Einbrüche, durch die das Illtal-Gymnasium sowie das angrenzende Hallenbad, ein Restaurant in der Nähe der Burg und ein Tierbedarfshandel in der Nähe des Bahnhofes betroffen waren.

27.12.2023 , 10:28 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler