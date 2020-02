Polizeibericht : Polizei sucht Werkzeug-Diebe

Neunkirchen Unbekannte haben aus einem Lieferwagen auf dem Parkplatz an der Illinger Illipse Werkzeug mitgehen lassen.

Unbekannte haben am Montag (3. Februar) Werkzeug aus einem Lieferwagen gestohlen, der auf dem Parkplatz an der Illipse in Illingen abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr. Der Lieferwagen der Marke Ford war kurz abgestellt. Die Täter ließen diverse Werkzeuge und Maschinen mitgehen, unter anderem eine Kettensäge und einen Laubbläser.