Podiumsdiskussion in der Illipse Vier Kandidaten stellen sich den Fragen

Nachdem Armin König zum 31. August in den Ruhestand getreten ist, sind die Illinger Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 24. September, dazu aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister zu wählen. Vor der Wahl wird es nach der Corona bedingten Pause wieder wie üblich vor Publikum eine Podiumsdiskussion von Saarbrücker Zeitung und Saarländischem Rundfunk geben. Diese findet am Dienstag, 12. September 19 Uhr, in der Illipse in Kooperation mit der Gemeinde Illingen statt.