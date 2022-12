Illingen : Partnerschaftsverein wird nächstes Jahr 35

Illingen Carmen Simmet bliebt Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Illingen-Civray.

Die Vorsitzende des Vereins Carmen Simmet beschrieb als Schwerpunkt der Aktivitäten für das kommende Jahr weitere Austauschfahrten des Illtal-Gymnasiums und des Vereins. Das Jubiläumsjahr 2023 soll angesichts der Auseinandersetzungen sogar kriegerischer Art in Europa ganz besonders im Zeichen des Friedens und der Freiheit aller Länder in Europa stehen und zur Festigung der deutsch-französischen Freundschaft und des Zusammenhaltes zwischen Frankreich und Deutschland beitragen als Garant für Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa.