Termine in Wustweiler Ortsrat sucht für Wustweiler eine neue Schiedsperson

In dem Illinger Ortsteil wird eine Schiedsperson gesucht. Toni Engel, der lange Jahre dieses Amt begleitete, hat aus privaten Gründen, das Amt abgegeben. Das Amt nimmt derzeit vertretungsweise Olaf Wagner (Uchtelfangen) wahr. Der Ortsrat wurde in seiner jüngsten Sitzung über die Vakanz informiert und beschloss, dieses Ehrenamt auszuschreiben, in der Hoffnung, einen Bewerber oder eine Bewerberin auf diesem Weg zu finden. Die Ausschreibung beinhaltet die Voraussetzungen und die Vorkenntnisse, die benötigt werden und informiert über die Aufgaben (siehe Info). Bewerber können sich an den Ortsvorsteher Knut Kirsch in seiner Sprechstunde donnerstags von 18 bis 19 Uhr in seinem Büro in der Alt School wenden oder bei ihm Am Stockberg 48 in Wustweiler vorsprechen.