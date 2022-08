Ortsrat Welschbach : Falsche Schaukel auf dem Spielplatz

Welschbach Der Ortsrat Welschbach befasste sich auch mit dem Radwegekonzept. Für Ärger sorgt wiederholter Gießkannen-Klau auf dem Friedhof.

Die Mitglieder des Ortsrates wurden von Thomas Dittke (Gemeindeverwaltung) über das Radverkehrskonzept zur Förderung des Alltagsradverkehrs bei ihrer jüngsten Sitzung informiert. Es wurde ausgiebig darüber diskutiert, wie das Radverkehrskonzept in der Hauptdurchgangsstraße von Welschbach umgesetzt werden soll. Einig waren sich die Ortsratsmitglieder darüber, dass außerhalb von Welschbach ein Radweg Richtung Stennweiler erschlossen werden soll. Bevor dieser Weg nicht existiere, werde man Maßnahmen, wie einem Radfahrstreifen innerörtlich, nicht zustimmen. Dittke informierte, dass ein Radfahrstreifen dem Fahrradverkehr vorbehalten ist und in der Regel nicht mit dem Auto benutzt werden. Auf dem Radfahrstreifen darf auch nicht geparkt werden.

An die Senioren in Welschbach wird für den am Sonntag, 4. September, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr stattfindenden Seniorentag eine Einladung verschickt. Geplant ist ein bayerischer Frühschoppen mit Musik, Weißwurst und Brezeln, der bei schönem Wetter vor der Welschbachhalle stattfinden soll. Bei schlechtem Wetter bestehe die Möglichkeit in die Halle auszuweichen, informierte Petry.