Ortsrat Welschbach Forderung nach einer Ampel an der Haltestelle Grenner in Welschbach

Mit viel Spielraum, insbesondere für Neubaugebiete, sei nicht zu rechnen, fasste Petry zusammen. „Wir müssen uns um Baulücken und um die innere Erschließung kümmern.“ Das Gremium einigte sich über die Durchführung eines Neujahrsempfangs für Familien am Sonntag, 7. Januar. Begonnen werde am frühen Nachmittag. Später soll dann ein Glühweinfest den Abschluss bilden. Der Ortsvorsteher kümmert sich um das Rahmenprogramm und wird es in der nächsten Ortsratssitzung vorstellen. Petry teilte dem Gremium mit, dass aus terminlichen Gründen die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in der Ortsmitte am Sonntag, 19. November, bereits um 9.30 Uhr stattfinde.