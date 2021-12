Ortsrat Uchtelfangen : Das Radwege-Netz verbessern

Uchtelfangen Ortsrat Uchtelfangen will touristisch genutzte und Alltagswege verbinden.

Der Ortsrat tagte seit langer Zeit mal wieder im Sitzungssaal des Gemeindehauses unter „2Gplus“ und vertrat einstimmig die Meinung: „Das ist besser als online. Denn das läuft momentan nicht besonders gut mit unseren Geräten.“ Es herrschte auch Einigkeit in allen Abstimmungspunkten. So können sich 13 Uchtelfanger Vereine, die auf eine Bestandsabfrage des Ortsvorstehers reagiert haben, über Zuschüsse in Höhe von 5200 Euro freuen, die nach einem bestimmten Verteilschlüssel aufgeteilt werden. Es wurde von Peter Biehl (SPD) angeregt, bei den Vereinen, welche nicht auf die zweimaligen Anfragen reagiert haben, nachzuhaken. Maria Huppert (CDU) betonte, dass es ganz wichtig sei, bei der Vergabe darauf zu achten, dass die Vereine, die Jugendarbeit betreiben, stärker gefördert werden.

Von den Vorschlägen zur geplanten Umsetzung eines Alltags-Radwegenetzes in Uchtelfangen sind die Mitglieder des Ortsrates nicht besonders begeistert. Nach langer Diskussion kristallisierte sich heraus, dass ihnen eine Kombination aus Alltags-Radwegenetz mit touristischem Radwegenetz viel besser gefallen würde, letzteres unter Anbindung der bestehenden Radwege. Einstimmig die Intention, dass man für Radfahrer etwas tun will, allerdings sollte das besser überlegt und geplant sein, als das, was den Bürgern in der Bürgerversammlung präsentiert wurde, so der Tenor.