Radwege Uchtelfangen : Nein zum Radwegekonzept in Uchtelfangen

Bei der Saarbrücker Straße – hier Richtung Ortsmitte – handelt es sich um eine Hauptverkehrsachse durch Uchtelfangen, die als Autobahnzubringer dient und deshalb eine stark frequentierte Straße ist. Laut dem vorgelegten Plan für das Alltagsradwegekonzept sollte dort ein Radweg ausgewiesen werden, was die Mitglieder des Ortsrates aus Sicherheitsgründen ablehnen. Foto: Maria Boewen-Dörr

Uchtelfangen Viele Vorschläge gab es zum Dorfentwicklungskonzept in Uchtelfangen in der jüngsten Sitzung des Ortsrates, unter anderem einen Wanderweg durch den Ort und mehr Grün in der Dorfmitte. Den Vorschlag der Verwaltung zum Radwegekonzept lehnte der Ortsrat jedoch ab.