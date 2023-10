Ortsrat Illingen Wurstmarkt: viele Gäste erwartet

In der jüngsten Ortsratssitzung wurde über das Installieren von Fahrradständern in der Ortsmitte am Werner-Woll-Platz diskutiert. Einen Antrag hierzu stellte die SPD-Fraktion mit der Begründung, dass Radfahrer, die sich beispielsweise am Eiscafé eine Auszeit gönnen, ihre Räder am Geländer oder an Bäumen anketten müssten. Die Räder versperrten Wege und gefährdeten Verkehrsteilnehmer, die zu Fuß unterwegs sind. Ortsvorsteher Wolfgang Scholl erinnerte sich, dass ein solcher Antrag schon einmal gestellt wurde. Gerhard Groß (Die Linke) regte an, einen eventuell im Bauhof gelagerten Fahrradständer wieder zu aktivieren, um Geld zu sparen. Das Gremium gab ein einstimmiges Votum, den Antrag der SPD-Fraktion umzusetzen.