Haushaltsansatz Hüttigweiler Memoriam-Garten, Spielgerät und Tonanlage

Kämmerer Christoph Schmidt von der Gemeindeverwaltung Illingen stellte in der jüngsten Ortsratssitzung die Haushaltsansätze für den Ortsteil Hüttigweiler vor. So sind Planungskosten (Machbarkeitsstudie) für die Grundschule und Freiwillige Ganztagsschule in Höhe von 100 000 Euro eingestellt, für eine Photovoltaikanlage auf der Grundschule 175 000 Euro und 35 000 Euro für einen Sonnenschutz am Kindergarten.