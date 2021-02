Ortsrat Hüttigweiler : Bekommt Illtalhalle Überwachungskameras?

Hüttigweiler Ortsrat Hüttigweiler diskutierte kontrovers. Gemeinde soll Voraussetzungen prüfen.

Bei der Benennung eines Mitgliedes für den Beirat „Sicheres Illingen“, der am 24. Februar zum ersten Mal tagt, setzte sich der von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Kandidat Frank Kesternich mit den Stimmen der SPD durch. Was die Planung zur Erweiterung der vorschulischen Einrichtung in Hüttigweiler betrifft, mangelt es den Mitgliedern des Ortsrates an Hintergrundinformationen, was an der bestehenden Einrichtung überhaupt möglich sei. Deshalb suchen sie das Gespräch mit dem Bürgermeister. „Es ist für uns schwierig, einen Ansatz bei den Haushaltsberatungen einzubringen, wenn wir nicht wissen, was umgesetzt werden kann“, fasste Jost zusammen. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, den Bürgermeister aufzufordern, zeitnah einen Workshop zu diesem Thema einzuberufen.