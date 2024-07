Konstituierende Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler Guido Jost bleibt Ortsvorsteher

„Der Wahlkampf ist vorbei und wir sollten nun zur Arbeit für unseren Ort zurückkehren“, sagte Jost vor vielen Besucherinnen und Besuchern in der Illtalhalle. Es gebe eine Reihe von Herausforderungen, so Jost weiter. Er nannte die Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes, den Neubau für die Nachmittagsbetreuung, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie die Umgestaltung des Umfeldes der Illtalhalle. Ferner sagte Jost, dass Gespräche mit Projektentwicklern geführt worden seien, die wieder einen sogenannten Vollsortimenter in Hüttigweiler ansiedeln wollen.