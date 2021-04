Ortsrat : Kleinere Brötchen für Hüttigweiler

Hüttigweiler Nach Millionen für den Hallenneubau gibt sich der Ortsrat mit weniger Geld zufrieden.

() Der Hüttigweiler Ortsvorsteher Guido Jost (SPD) stellte in der jüngsten Ortsratssitzung, in der die Haushaltsberatungen stattfanden, zunächst heraus, dass in Hüttigweiler „kleinere Brötchen“ gebacken werden müssen. „In unseren Ort wurde einiges investiert. Allein die Illtalhalle mit 5,3 Millionen war ein großer Brocken“, führte er weiter aus und bedankte sich bei den Verantwortlichen der Gemeinde, die dieses Projekt ermöglichten.

Dass in diesem Jahr „maßvolle Ansätze“ für den Ort gewählt werden müssen, sagte der Fraktionssprecher der SPD, Philipp Weiskircher. Einige Maßnahmen, welche seine Fraktion übers Jahr beantragt hätte, wären im vorliegenden Haushaltsplan bereits eingestellt. Über die eingestellten Haushaltsansätze informierte der Kämmerer Christoph Schmidt. So sollen die Bushaltestellen an der Kirche und am Friedhof behindertengerecht ausgebaut, eine E-Bike-Station am Verzy-Platz installiert, das Dach vom Jugendzentrum erneuert, ein Geschwindigkeitsanzeiger für den Ort angeschafft werden. Ansätze für den Abschluss der Sanierung der Illtalhalle und die Erneuerung des Vorplatzes bis zur Pfarrstraße, das Anlegen eines Urnengrabfeldes und eines Baumbestattungsfeldes, die Erstellung eines Radwegekonzeptes, die Planungskosten und Investitionskosten für das Feuerwehrgerätehaus Ost sowie die Erstellung eines Starkregenkonzeptes sind im Haushaltsplan enthalten.

Darüber hinaus beantragte die SPD-Fraktion 10 000 Euro Planungskostenansatz für die Weiterentwicklung des Vorschul- und Grundschulstandortes und 1200 Euro für die Aufstellung von Hundetoiletten im Mühlenpfad und am Parkplatz Tholeyerstraße sowie 5000 Euro für das Bürgerprojekt „Generationenpark Fitness“ hinter der Illtalhalle.

Beantragt wurden noch einige Punkte ohne Kostenansatz, wie die Berücksichtigung eines verkehrsberuhigten Umbaus des Ortseinganges von Illingen kommend, wenn die Provinzialstraße saniert wird; die Reinigung der Patenschaftssteine am Ortseingang; die Instandsetzung des Parkplatzes am Friedhof, von Illingen kommend; die Instandsetzung der Wanderwege im Hosterwald und rund um Zeisweiler sowie eine Ersatzpflanzung von Bäumen an der Ecke Tal-/Pfarrstraße.