Ortsrat : Zuschüsse für Hüttigweiler Vereine

Hüttigweiler Einstimmig beschlossen wurde in der jüngsten Hüttigweiler Ortsratssitzung der Verteilschlüssel der Vereinszuschüsse, wobei erstmalig der Förderverein der Kita mit 190 Euro gefördert wird und der Förderverein der Grundschule mit 50 Euro.

Seitens der SPD-Fraktion wurde angeregt, dass bei der Förderung des Fördervereins der Grundschule auch die Ortsteile Hirzweiler, Welschbach und Wustweiler einen Beitrag leisten könnten, weil die Kinder aus diesen Ortsteilen die Grundschule an der Ill besuchen und somit auch in den Genuss der Förderungen des Fördervereins kämen. Kritisch beäugt wurde von Ortsvorsteher Guido Jost (SPD), dass in der Schiffweiler Straße Schwellen eingebaut wurden, ohne dass die Mitglieder des Ortsrates darüber informiert waren. Er will diesbezüglich nachfragen.