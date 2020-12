Ortsrat Hirzweiler : Streit um den öffentlichen Nahverkehr

Hirzweiler Sabine Fischer (SPD) stellt heraus, dass der Ortsrat Hirzweiler bereit 2018 Strukturen forderte, um Inklusion im Ort zu ermöglichen.

Kontrovers diskutierten die Ortsratsmitglieder über einen Antrag der CDU-Fraktion, den Berthold Schreiner verlas. Die CDU-Vertreter im Ortsrat wünschen einen zeitnahen Ausbau und Umrüstung aller Hirzweiler Bushaltestellen zu behindertengerechten Haltestellen, möglichst mit Überdachungen und Sitzgelegenheiten. Weiter bitten sie um Prüfung, ob die vier Bushaltestellen im Bereich der Evangelischen Kirche zu einem „kleinen Busbahnhof“ zusammengefasst werden können. Sie plädieren für den Ausbau der Haltestelle für die Grundschüler in der Raiffeisenstraße. Auch hier wünschen sie eine Überdachung und Sitzgelegenheit. Zu guter Letzt sprechen sie sich für eine bessere Anbindung der Dorfmitte an den ÖPNV, insbesondere Richtung Illingen aus. Kritik übten alle im Ortsrat vertretenen Parteien, dass beim Ausbau der Landstraße L 141 zwar die Busbuchten der Haltestellen in diesem Bereich neugestaltet wurden, es aber versäumt wurde, diese Haltestellen während des Ausbaus behindertengerecht herzurichten. Sabine Fischer (SPD) stellte heraus, dass der Ortsrat bereit 2018 Strukturen gefordert hätte, um die Inklusion im Ort zu ermöglichen. Dieser Antrag sei im November 2018 gestellt worden. Im März 2019 wurden die Ortsratsmitglieder darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Umbau erst nach Bewilligung des Haushaltes 2019 erfolgen könne. „In der Ortsratssitzung im Juni 2019 wurde erneut darüber informiert, dass im Rahmen eines Förderprogrammes des Saarlandes der Umbau solcher Bushaltestelle mit 90 Prozent finanzieller Beteiligung gefördert wird. Damals wurde von der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass man eine Prioritätenliste am Erarbeiten sei, um die Bushaltestellen zu modernisieren“, führte Sabine Fischer weiter aus. Im September 2019 hätte es dann die Info gegeben, dass im Haushalt Mittel von jeweils 20 000 Euro für den Umbau der beiden Haltestellen in der Hirzbachstraße sowie 32 500 Euro für den Umbau der Haltestellen an der Evangelischen Kirche eingestellt wären. „Der Beschluss dieser Sitzung wurde mit sieben Ja-Stimmen gegen die Enthaltung der CDU-Fraktion der Gemeindeverwaltung mitgeteilt“, so Fischer, die sich darüber erbost, dass zum einen die CDU-Ortsfraktion jetzt diesen Antrag stellt, und dass es seitens der Gemeindeverwaltung bisher nicht geschafft wurde, die Anträge umzusetzen.